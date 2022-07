Il Partito Gay chiede ai Comuni multe contro gli omofobi | «Cinquecento euro per chi offende»

StigmabaseF : Pride Napoli 2022, il partito Gay Lgbt+: «I Comuni approvino le multe per gli omofobi» - Il - infoitinterno : Pride Napoli 2022, il partito Gay Lgbt+: «I Comuni approvino le multe per gli omofobi» - StigmabaseF : PRIDE: MARRAZZO (PARTITO GAY) OGGI SIAMO PRESENTI A MILANO, NAPOLI E CATANIA.: ... Catania e nelle prossime settima… - Moikano39397400 : @SimoPillon Lui è un deputato ungherese del partito di Orban. Si chiama Szajer. Beccato in un festino gay , erano 1… - infoitcultura : PRIDE: MARRAZZO (PARTITO GAY) OGGI SIAMO PRESENTI A MILANO, NAPOLI E CATANIA. -

Sulla stessa linea il portavoce delFabrizio Marrazzo: 'Le nozze annunciate di Francesca Pascale e Paola Turci rappresentano un bel messaggio per quell'Italia che ha saputo fare passi ......le vongole del Delta Sono in tutto sei le città italiane attraversate dall'onda colorata del... In testa al coloratissimo corteo,da via Vittor Pisani in direzione Arco della Pace, ci sono ...Francesca Pascale e Paola Turci si sono unite civilmente a Montalcino in Toscana per poi festeggiare nelle sale dello splendido castello di Velona, in Val d'Orcia.«In Italia continuano i Pride. Siamo già stati presenti a Roma, Aversa, Lazio Pride di Albano e Torino, oggi saremo presenti a Milano, Napoli e Catania e nelle prossime settimane ...