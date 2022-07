Gazzetta: su quel che resta di Icardi svolazza il “Condor” Galliani (Di sabato 2 luglio 2022) Attenzione, scrive la Gazzetta dello Sport, se si pensa che la sconfitta elettorale, incassata da Silvio Berlusconi a Monza, lo abbia in qualche modo demotivato per quel che riguarda il Monza, dovrà ricredersi Berlusconi non ha ascoltato la voce del rancore e, incassata la delusione per la bocciatura subita da Monza città, ha conferito pieni poteri economici ad Adriano Galliani per comporre un Monza di livello, che in Serie A non sia di passaggio né faccia la comparsa un filo sopra la zona retrocessione. Berlusconi ne ha facoltà. Con un patrimonio personale di 7,6 miliardi di dollari si è piazzato al sesto posto della classifica degli uomini più ricchi d’Italia nel 2021. Rimane uno dei pochi italiani che possano competere nel nuovo calcio globale, tra fondi più o meno solidi, sceicchi ed emiri, multinazionali varie. Il Monza che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Attenzione, scrive ladello Sport, se si pensa che la sconfitta elettorale, incassata da Silvio Berlusconi a Monza, lo abbia in qualche modo demotivato perche riguarda il Monza, dovrà ricredersi Berlusconi non ha ascoltato la voce del rancore e, incassata la delusione per la bocciatura subita da Monza città, ha conferito pieni poteri economici ad Adrianoper comporre un Monza di livello, che in Serie A non sia di passaggio né faccia la comparsa un filo sopra la zona retrocessione. Berlusconi ne ha facoltà. Con un patrimonio personale di 7,6 miliardi di dollari si è piazzato al sesto posto della classifica degli uomini più ricchi d’Italia nel 2021. Rimane uno dei pochi italiani che possano competere nel nuovo calcio globale, tra fondi più o meno solidi, sceicchi ed emiri, multinazionali varie. Il Monza che ...

