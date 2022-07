Valerio Lundini trasloca sul web e avrà Conferenza Stampa (Di venerdì 1 luglio 2022) Banda Lundini lo show continua ma solo sul web Repubblica, di Antonio Dipollina, pag. 47 Far saltare qualunque ipotesi di senso compiuto per arrivare, chissà, ad acquisire un senso vero. Cose da Valerio Lundini e compagnia. E qui bisogna lasciare spazio alla nuda cronaca. L’altra sera, Rai 2, ultima puntata per Una pezza di Lundini. Ultima di nome e di fatto, il programma chiude e per sempre. Giorni fa, alla presentazione dei palinsesti Rai, viene annunciato che Lundini con tutta la banda traslocano sul web, ovvero su RaiPlay: dalla nuova stagione apparirà un nuovo programma dal titolo Conferenza Stampa. Bene, o chissà: si potrebbe chiuderla dicendo che continuando a magnificare — e non si parla di quelli del programma — il gran successo che si ha ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 1 luglio 2022) Bandalo show continua ma solo sul web Repubblica, di Antonio Dipollina, pag. 47 Far saltare qualunque ipotesi di senso compiuto per arrivare, chissà, ad acquisire un senso vero. Cose dae compagnia. E qui bisogna lasciare spazio alla nuda cronaca. L’altra sera, Rai 2, ultima puntata per Una pezza di. Ultima di nome e di fatto, il programma chiude e per sempre. Giorni fa, alla presentazione dei palinsesti Rai, viene annunciato checon tutta la bandano sul web, ovvero su RaiPlay: dalla nuova stagione apparirà un nuovo programma dal titolo. Bene, o chissà: si potrebbe chiuderla dicendo che continuando a magnificare — e non si parla di quelli del programma — il gran successo che si ha ...

DaLanni : Valerio Lundini: “Il mio programma va in pausa, nessun dramma. L’ospite mancato? Papa Ratzinger. Ora parto in tour… - siteatrt : @valeriolundini Cioè ma io ho ricevuto un commento, una risposta da Lundini in persona e me ne rendo conto solo ora… - ZeusMega : RT @EnfantProdige: Era solo un finale di stagione non di serie, Valerio, Emanuela, la signora Anna, Giovanni, Silvestri, Alessandro Gori, I… - EnfantProdige : Era solo un finale di stagione non di serie, Valerio, Emanuela, la signora Anna, Giovanni, Silvestri, Alessandro Go… - BertiMatteo_off : Il libro di Paperissima (con Valerio Lundini) - Lillo & Greg 610 - 25/06... -