Sampdoria, il pressing Spezia per Osti non è tramontato: Pecini ancora alla carica (Di venerdì 1 luglio 2022) Nell'incontro di qualche tempo fa, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti aveva fatto sapere a Romei e Lanna di voler rimanere... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) Nell'incontro di qualche tempo fa, il direttore sportivo dellaCarloaveva fatto sapere a Romei e Lanna di voler rimanere...

