Monterotondo | al via il Light Festival | tutti gli eventi in programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’estate è finalmente arrivata e con essa glinon si fanno attendere. Non fa eccezione il: il manifesto di una cultura in movimento, che ferma proprio non sa stare. Nato da giovani menti in fermento, ilvuole importare per la prima volta nella storia della città una nuova visione, facendo leva sulla potenza delle arti visive, sonore e performative. Leggi anche: Genzano, al via al Castelli Beer: gliindal 7 al 17 luglio: l’evento Contaminazione è la parola d’ordine: punto di partenza e di arrivo. In una due giorni di performance dal vivo,map, dialoghi, flussi espressivi, tutte le ...