"Mega villa sotto sequestro", Pirlo beffato dall'oligarca russo (Di venerdì 1 luglio 2022) L'ex centrocampista stava trattando l'acquisto di una lussuosa villa con un oligarga russo e aveva già versato 500mila euro di caparra. Ma il magnate è finito nei guai e l'immobile è stato sequestrato Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) L'ex centrocampista stava trattando l'acquisto di una lussuosacon un oligargae aveva già versato 500mila euro di caparra. Ma il magnate è finito nei guai e l'immobile è stato sequestrato

