LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | tutto pronto per la FP1 | sarà di nuovo Ferrari contro Red Bull?

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Nel frattempo gli organizzatori del GP di Silverstone che per l’intero weekend sono attese oltre 400.000 presenze! La F1 di questa era sta davvero distruggendo ogni record in fatto di spettatori e botteghini… 13.38 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la, affermatasi in ben 17 occasioni. Tre volte con Michael Schumacher (1998, 2002, 2004); in due occasioni con Alberto Ascari (1952, 1953) e José Froilan Gonzalez (1951, 1954); in una singola annata con Juan Manuel Fangio (1956), Peter Collins (1958), Wolfgang Von Trips (1961), Niki Lauda (1976), Carlos Reutemann (1978), Alain Prost (1990), Rubens Barrichello (2003), Kimi Räikkönen (2007), Fernando Alonso (2011) e Sebastian Vettel (2018). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in ...