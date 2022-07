Jessica Selassiè, beccata così in piscina: faticherete a credere sia lei (Di venerdì 1 luglio 2022) Jessica Selassié è la maggiore delle tre principesse etiopi che hanno preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Lei lo ha addirittura vinto! E qualche mese dopo la troviamo in piscina, una foto dove chiunque stenterebbe a riconoscerla. Come mai? All’inizio attorno a lei, ed alle sue due sorelle, vi era solo tanta curiosità. Quella loro nobile origine spingeva tutti a cercare di scavare il più possibile nel loro passato, alla spasmodica ricerca di notizie al fine di conoscerne le personalità, i gusti, le passioni. Jessica-Selassié-Altranotizia.it (Fonte: Google)Le tre principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié erano forse le figure vip meno note al grande pubblico italiano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Sei mesi dopo la storia è completamente diversa ed ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 1 luglio 2022)Selassié è la maggiore delle tre principesse etiopi che hanno preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Lei lo ha addirittura vinto! E qualche mese dopo la troviamo in, una foto dove chiunque stenterebbe a riconoscerla. Come mai? All’inizio attorno a lei, ed alle sue due sorelle, vi era solo tanta curiosità. Quella loro nobile origine spingeva tutti a cercare di scavare il più possibile nel loro passato, alla spasmodica ricerca di notizie al fine di conoscerne le personalità, i gusti, le passioni.-Selassié-Altranotizia.it (Fonte: Google)Le tre principesse etiopi, Lucrezia e Clarissa Selassié erano forse le figure vip meno note al grande pubblico italiano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Sei mesi dopo la storia è completamente diversa ed ...

Pubblicità

GingerSteffy : RT @tendenzetv: Su Twitter impazza l'hashtag #jeru per le foto appena pubblicate su Instagram da Jessica Selassié ?? #jessyselassie https://… - VeraPrimavera7 : RT @btch__goddess: Il conte talmente famoso che 1 luglio 2022, 4 mesi dalla fine del gf, nell'articolo dedicato a lui e ai suoi progetti fu… - CarmelaDiana6 : RT @_deande: BEH CHE DIRE, JESSICA SELASSIÉ IN TUTTO IL SUO SPLENDORE ???? #jeru - tania59023032 : RT @loveculturale: #jeru #jessyselassie Il profilo perfetto non esiste... Cazzate, esiste ed quello di Jessica selassie ???? - Malvy34087444 : RT @loveculturale: #jeru #jessyselassie Il profilo perfetto non esiste... Cazzate, esiste ed quello di Jessica selassie ???? -

Grande Fratello Vip 7: partenza il 12 settembre/ Sonia Bruganelli rumoreggia... Salvo clamorosi colpi di scena, invece, anche la settima edizione del reality, esattamente come quella vinta da Jessica Selassiè, dovrebbe durare ben sei mesi. Ancora una volta, dunque, gli inquilini ... Valeria Marini ritrova l'amore, chi è il presunto fidanzato Eddy Siniscalchi Tra le sue amicizie troviamo le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, le Princess del GF Vip 6, ed è stato spesso paparazzato a feste ed eventi vip. Negli ultimi mesi la sua amicizia con la ... Salvo clamorosi colpi di scena, invece, anche la settima edizione del reality, esattamente come quella vinta da, dovrebbe durare ben sei mesi. Ancora una volta, dunque, gli inquilini ...Tra le sue amicizie troviamo le sorelle, Lulù e Clarissa Selassié, le Princess del GF Vip 6, ed è stato spesso paparazzato a feste ed eventi vip. Negli ultimi mesi la sua amicizia con la ...