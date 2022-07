Ius Scholae, Fornaro (Leu): 'La destra è stata quella che ha fatto alzare i toni' (Di venerdì 1 luglio 2022) Cittadinanza e insulti: il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro , esprime "la più totale solidarietà alla collega Montaruli , oggetto di insulti da parte di qualche leone da ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) Cittadinanza e insulti: il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico, esprime "la più totale solidarietà alla collega Montaruli , oggetto di insulti da parte di qualche leone da ...

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - elenabonetti : Lo #iusscholae è l'affermazione di un principio a cui sono molto legata, e cioè che la scuola, l’educazione, è il l… - AnnalisaChirico : In Italia si invoca spesso la parola “responsabilità” per evitare elezioni anticipate. Mi domando perché la medesim… - MicheleVe3 : RT @paoloigna1: La #Montaruli ha fatto un discorso politico di cui non condivido una virgola. Quello che però le è stato detto è però volga… - Max46989159 : RT @G_Valditara: La cittadinanza si merita non si regala: no allo ius scholae #iusscholae #cittadinanza #immigrazione -