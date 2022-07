Genzano, al via al Castelli Beer Festival: gli eventi in programma dal 7 al 17 luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Castelli Beer Festival 2022, torna l’evento enogastronomico di Genzano tra birra e cultura. Al via dal 7 al 17 luglio la quinta edizione di Castelli Beer Festival, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali presso il parco dell’Olmata a Genzano di Roma. Leggi anche: Cosa fare a Roma nel weekend: gli eventi nella Capitale sabato 14 e domenica 15 maggio Genzano, al via il Castelli Beer Festival: l’evento Dopo due anni di stop forzato dovuto alle restrizioni covid, torna l’appuntamento che dalla birra arriva a coinvolgere anche il buon cibo, la musica, arte e cultura, per undici giorni ricchi di contenuti e attività per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022)2022, torna l’evento enogastronomico ditra birra e cultura. Al via dal 7 al 17la quinta edizione di, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali presso il parco dell’Olmata adi Roma. Leggi anche: Cosa fare a Roma nel weekend: glinella Capitale sabato 14 e domenica 15 maggio, al via il: l’evento Dopo due anni di stop forzato dovuto alle restrizioni covid, torna l’appuntamento che dalla birra arriva a coinvolgere anche il buon cibo, la musica, arte e cultura, per undici giorni ricchi di contenuti e attività per ...

