F1, Carlos Sainz: “Giornata complicata per il meteo, dobbiamo bilanciare al meglio la macchina” (Di venerdì 1 luglio 2022) Bilancio positivo e ottime sensazioni al termine della prima Giornata di prove libere a Silverstone per la Ferrari ed in particolare per Carlos Sainz, autore del miglior tempo assoluto del venerdì in occasione della simulazione di qualifica effettuata in FP2 con il crono di 1’28?942 davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla sorprendente McLaren di Lando Norris. “Mi aspettavo di poter essere così competitivo perché sappiamo di avare una buona macchina quest’anno che può lottare con le Red Bull. Anche questo fine settimana sono sicuro che sarà una grande e bella battaglia con loro“, dichiara lo spagnolo della Rossa alla stampa (fonte: Sportmediaset). “È stata una Giornata con condizioni meteo complicate, il vento e la pioggia non hanno reso facile il lavoro. Questo tracciato è molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Bilancio positivo e ottime sensazioni al termine della primadi prove libere a Silverstone per la Ferrari ed in particolare per, autore del miglior tempo assoluto del venerdì in occasione della simulazione di qualifica effettuata in FP2 con il crono di 1’28?942 davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla sorprendente McLaren di Lando Norris. “Mi aspettavo di poter essere così competitivo perché sappiamo di avare una buonaquest’anno che può lottare con le Red Bull. Anche questo fine settimana sono sicuro che sarà una grande e bella battaglia con loro“, dichiara lo spagnolo della Rossa alla stampa (fonte: Sportmediaset). “È stata unacon condizionicomplicate, il vento e la pioggia non hanno reso facile il lavoro. Questo tracciato è molto ...

