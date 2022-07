Ex Roma, UFFICIALE: il 'Flaco' Pastore resta in Spagna con una promessa (Di venerdì 1 luglio 2022) Javier Pastore prosegue la sua avventura in Spagna con l'Elche. Ad annunciare il rinnovo di contratto è lo stesso argentino, che... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) Javierprosegue la sua avventura incon l'Elche. Ad annunciare il rinnovo di contratto è lo stesso argentino, che...

Pubblicità

siamo_la_Roma : ?? #Belotti lascia il #Torino ?? Lo comunica la società tramite un tweet ufficiale ?? Ora è pronto per una nuova es… - sportli26181512 : Ex Roma, UFFICIALE: Gonalons va al Clermont: Maxime Gonalons torna in patria: l'ex centrocampista della Roma lascia… - HendrixNanka : RT @marty_friedman: Masterclass/seminar in Rome italy, 7/26 !! Siamo lieti di annunciare martedì 26 Luglio in collaborazione con gli amici… - BCC_Roma : A Roma, tutti i giorni a mezzogiorno, viene sparato un colpo di cannone a salve dal Gianicolo. Questa usanza fu int… - pom71286094 : RT @marty_friedman: Masterclass/seminar in Rome italy, 7/26 !! Siamo lieti di annunciare martedì 26 Luglio in collaborazione con gli amici… -