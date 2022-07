Covid-19 in Corea del Nord | la tesi di Kim | «Ce l’hanno spedito dal Sud con i palloncini»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ladelha elaborato una sua teoria sulla diffusione del-19 nello Stato. Il virus sarebbe stato inviato oltre il confine con ladel Sud da alcuni gruppi di disertori, attraverso dei. Questi ultimi sono stati utilizzati dagli attivisti negli scorsi mesi, infatti, per diffondere dei volantini di contro-propaganda. Proprio ad essi sarebbe da attribuire l’intrusione delnello Stato eremita. O almeno questa è l’ultimasostenuta dalle autorità sanitarie di Pyongyang, elaborata in seguito a un’indagine sui primi casi di febbre, individuati in un soldato di 18 anni e in un bimbo di 5 anni. Lo scorso 12 maggio, ladelha annunciato il suo primo focolaio in oltre due anni di pandemia. ...

Pubblicità

repubblica : Kim Jong-un: il covid in Corea del Nord portato dai pallonicini lanciati dalla Corea del Sud - gravitazeroeu : Scienziati, illuminati, Dante, Petrarca, Einstein, Fermi, menti che hanno cambiato il mondo... E poi arriva il bam… - Museica1306 : RT @dailydrama2022: 01 Luglio 2022 Secondo Kim Jong-un il Covid è stato mandato dalla Corea del Sud con i palloncini - Geopoliticainfo : ????#Pyongyang ha accusato la Corea del Sud di aver causato il primo caso di contagio da #Covid-19 sul territorio nor… - NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Covid, l’accusa di Kim Jong-un: “Mandato con i palloncini dalla Corea del Sud” -

"Ilindel Nord Mandato dal Sud coi palloncini": l'incredibile... Approfondimenti Esteri "Ilindel Nord Mandato dal Sud coi palloncini": l'incredibile versione di Kim Di ...Ilnon è stato introdotto indel Nord dalle attività di contrabbando lungo il confine cinese, come ritenuto probabile, ma dai volantini di contro - propaganda trasportati dai palloncini ...Il Covid non è stato introdotto in Corea del Nord dalle attività di contrabbando lungo il confine cinese, come ritenuto probabile, ma dai volantini di contro-propaganda trasportati dai palloncini ...È la versione ufficiale di Kim Jong-un. I primi pazienti sarebbero entrati in contatto con un oggetto non identificato ...