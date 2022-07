Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano in calo con banche, Stm e Nexi, corre Leonardo: Male Mps, con Nexi, Stm e Stellantis, Bene Amplifon e… - InvestingItalia : #Borsa Milano tenta piccolo rimbalzo ma pesano dati inflazione - - infoiteconomia : Borsa: Europa volatile a meta' seduta con inflazione record, Milano -0,1% - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: inflazione record non frena listini europei, Milano (+0,4%) - Il Sole 24 ORE - ENRICO27218318 : RT @muenzenberg: #Milano: Borsa -25% in 6 mesi. Case e uffici sfitti ovunque. #Studenti meridionali mai più ritornati. #Fiere rubate a tutt… -

Intesa Sanpaolo - 1,6%, BPER Banca - 1,5%, Banco BPM - 1,3%, Unicredit - 0,4%.In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Saipem (+9,20%). I più forti ... Attesa una partenza negativa per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si ...I bancari ripiegano dopo il tentativo di recupero visto in avvio rispetto alla massiccia flessione di ieri, causata dalle dichiarazioni di Andrea Enria (presidente Consiglio di Sorveglianza BCE) sull' ...(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Piazza Affari prosegue in calo nel primo pomeriggio con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,3%, appesantito dalla virata in rosso del comparto bancario. In fondo al listino ...