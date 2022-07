A Villa Taverna la crisi non entra. Cronache dalla serata americana (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, Villa Taverna. Se non è il “patto degli hamburger” poco ci manca. Un patto di desistenza. All’ombra della bandiera americana, radunata all’ambasciata per la festa del 4 luglio, la politica italiana sotterra l’ascia di guerra. La jazz session sul palco, interrotta solo dal saluto alla bandiera e dalle note di Mameli e The Star-Spangled Banner, soffoca gli scricchiolii del governo Draghi, che restano alla porta. Sfilano tutti, o quasi, per salutare il chargé d’affairs Thomas Smitham in partenza e il nuovo arrivato, Shawn Crowley. È “l’anno dei due due ambasciatori”, “anzi di tre”, scherzano in fila. Sì perché ad attendere i questuanti c’è una guest-star. Nancy Pelosi, speaker del Congresso e pilastro portante dei democratici americani, è a Roma per una visita istituzionale. Forse per prepararsi a prendere le redini della missione ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma,. Se non è il “patto degli hamburger” poco ci manca. Un patto di desistenza. All’ombra della bandiera, radunata all’ambasciata per la festa del 4 luglio, la politica italiana sotterra l’ascia di guerra. La jazz session sul palco, interrotta solo dal saluto alla bandiera e dalle note di Mameli e The Star-Spangled Banner, soffoca gli scricchiolii del governo Draghi, che restano alla porta. Sfilano tutti, o quasi, per salutare il chargé d’affairs Thomas Smitham in partenza e il nuovo arrivato, Shawn Crowley. È “l’anno dei due due ambasciatori”, “anzi di tre”, scherzano in fila. Sì perché ad attendere i questuanti c’è una guest-star. Nancy Pelosi, speaker del Congresso e pilastro portante dei democratici americani, è a Roma per una visita istituzionale. Forse per prepararsi a prendere le redini della missione ...

Pubblicità

Bianca34874951 : RT @mgmaglie: Tutti dalla #Pelosi il giovedì sera a Villa Taverna. Grazie, anche no. - cesare_ame : Che provincialismo ieri a villa Taverna. I politici italiani si distinguono sempre nello strisciare ai nostri piedi… - ErnestodiGio : RT @Utopia_lab: ???? UTOPIA presente ieri sera a Villa Taverna, residenza romana dell’Ambasciatore USA, per le celebrazioni per l’#Independen… - Utopia_lab : ???? UTOPIA presente ieri sera a Villa Taverna, residenza romana dell’Ambasciatore USA, per le celebrazioni per l’… - alinatede : RT @jacopo_iacoboni: Nancy Pelosi è in pole position nella corsa per diventare ambasciatrice a Roma. Ma molto dipenderà dalle elezioni di M… -