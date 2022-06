Un viaggio nel Mundial ’82 (Di giovedì 30 giugno 2022) Da Alassio, località sul mare in provincia di Savona, a Madrid passando per Roma, una cittadina della Galizia e Barcellona. Potrebbe essere questo il viaggio dell’estate 2022 per ricordare i quarant’anni dal Mondiale di calcio che più è rimasto nel cuore degli italiani. Magari soggiornando negli alberghi che hanno ospitato gli azzurri, perché alcuni segreti della vittoria in Spagna sono custoditi proprio all’interno delle mura degli hotel. Per la tappa di partenza del tour sorge subito un problema. L’Hotel Puerta del Sol, nome spagnolo ma situato sulla costa ligure e scelto dal ct Enzo Bearzot per far abituare i suoi ragazzi al clima mite della Galizia, non c’è più. Allora era una struttura di lusso, da qualche anno invece è completamente abbandonato a se stesso. Pareti e piscina esterna sono imbrattate di scritte. Fa abbastanza impressione vederlo da fuori, il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Da Alassio, località sul mare in provincia di Savona, a Madrid passando per Roma, una cittadina della Galizia e Barcellona. Potrebbe essere questo ildell’estate 2022 per ricordare i quarant’anni dal Mondiale di calcio che più è rimasto nel cuore degli italiani. Magari soggiornando negli alberghi che hanno ospitato gli azzurri, perché alcuni segreti della vittoria in Spagna sono custoditi proprio all’interno delle mura degli hotel. Per la tappa di partenza del tour sorge subito un problema. L’Hotel Puerta del Sol, nome spagnolo ma situato sulla costa ligure e scelto dal ct Enzo Bearzot per far abituare i suoi ragazzi al clima mite della Galizia, non c’è più. Allora era una struttura di lusso, da qualche anno invece è completamente abbandonato a se stesso. Pareti e piscina esterna sono imbrattate di scritte. Fa abbastanza impressione vederlo da fuori, il ...

