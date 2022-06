Senza assicurazione, travolge e uccide un ciclista, poi scappa: condannato pirata della strada (Di giovedì 30 giugno 2022) Nessuna pena sarebbe mai stata adeguata per ripagare la loro perdita e il modo riprovevole in cui è avvenuta, ma i familiari di Umberto Pariselli hanno almeno ottenuto un po’ di giustizia. All’esito dell’udienza preliminare tenutasi mercoledì 29 giugno nel Tribunale a Cassino, e dopo essersi ritirata in camera di consiglio, il giudice Alessandra Cassinelli ha condannato a due anni, due mesi e venti giorni il pirata che ha investito l’incolpevole anziano mentre procedeva a bordo strada con la sua bicicletta. L’uomo, alla guida di un’auto risultata non assicurata, era fuggito abbandonando la vittima al suo destino. Il pirata è Eugenio D. P., sessant’anni, di Rocca d’Evandro, nel Casertano. Accolte le richieste dell’accusa Il Gip ha accolto quasi integralmente le richieste del Pubblico Ministero della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Nessuna pena sarebbe mai stata adeguata per ripagare la loro perdita e il modo riprovevole in cui è avvenuta, ma i familiari di Umberto Pariselli hanno almeno ottenuto un po’ di giustizia. All’esito dell’udienza preliminare tenutasi mercoledì 29 giugno nel Tribunale a Cassino, e dopo essersi ritirata in camera di consiglio, il giudice Alessandra Cassinelli haa due anni, due mesi e venti giorni ilche ha investito l’incolpevole anziano mentre procedeva a bordocon la sua bicicletta. L’uomo, alla guida di un’auto risultata non assicurata, era fuggito abbandonando la vittima al suo destino. Ilè Eugenio D. P., sessant’anni, di Rocca d’Evandro, nel Casertano. Accolte le richieste dell’accusa Il Gip ha accolto quasi integralmente le richieste del Pubblico Ministero...

Pubblicità

CorriereCitta : Senza assicurazione, travolge e uccide un ciclista, poi scappa: condannato pirata della strada - RenzoAnto2 : @SARTORIELISA Vabbè c'è l'assicurazione per cui puoi uscire senza quando passo io ?????? - _MoosEsooM_ : @BarbagianStein In realtà la nuova ondata non esiste, i cosiddetti nuovi positivi non vengono ospedalizzati ma invi… - lifestyleblogit : Assicurazione auto online: si può fare anche senza targa? - - Carlino_Ravenna : Centinaia di automobilisti senza assicurazione -