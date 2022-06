Paola Barale, la scelta di non avere figli: “Anche per questo sto invecchiando bene” (Di giovedì 30 giugno 2022) Paola Barale non si è mai pentita di non avere voluto figli, la sua è stata una scelta consapevole, ne ha parlato più volte. In passato ha Anche confidato che con nessuno dei suoi compagni avrebbe fatto un figlio. La Barale è quindi del tutto certa di aver fatto la scelta giusta. Le sue delusioni in amore, sia per Gianni Sperti che per Raz Degan, sono solo una parte della motivazione per cui non è madre. Non ha voluto figli e non ne ha avuti e oggi pensa Anche che se sta invecchiando bene è Anche per questo, perché non avendo figli sente di essere libera, di avere una testa libera. Certo non ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022)non si è mai pentita di nonvoluto, la sua è stata unaconsapevole, ne ha parlato più volte. In passato haconfidato che con nessuno dei suoi compagni avrebbe fatto uno. Laè quindi del tutto certa di aver fatto lagiusta. Le sue delusioni in amore, sia per Gianni Sperti che per Raz Degan, sono solo una parte della motivazione per cui non è madre. Non ha volutoe non ne ha avuti e oggi pensache se staper, perché non avendosente di essere libera, diuna testa libera. Certo non ha ...

