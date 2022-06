L’aborto in Alabama (Di giovedì 30 giugno 2022) Nei giorni scorsi, a seguito della decisione della Corte Suprema americana di ribaltare la sentenza Roe Vs Wade dopo cinquant’anni, in rete è diventato virale un post che in tanti hanno apprezzato per la crudezza nell’esposizione dei fatti. Il post in italiano è questo: Un ecografista racconta: “Ok, la questione è la seguente: La legge anti-aborto approvata in Alabama è un fatto veramente preccupante. Ohio, Missouri, Georgia, Mississippi, Arkansas, Kentucky… Mi rivolgo anche a loro, ma per ora concentriamoci sull’Alabama. Se fino ad ora avete vissuto sotto una pietra, lasciate che vi racconti: il governatore dell’Alabama, Kay Ivey, ha da poco reso legge il divieto totale alL’aborto, in qualsiasi caso, per qualsiasi ragione e in qualsiasi fase della gravidanza. Ad oggi si tratta della legge ... Leggi su butac (Di giovedì 30 giugno 2022) Nei giorni scorsi, a seguito della decisione della Corte Suprema americana di ribaltare la sentenza Roe Vs Wade dopo cinquant’anni, in rete è diventato virale un post che in tanti hanno apprezzato per la crudezza nell’esposizione dei fatti. Il post in italiano è questo: Un ecografista racconta: “Ok, la questione è la seguente: La legge anti-aborto approvata inè un fatto veramente preccupante. Ohio, Missouri, Georgia, Mississippi, Arkansas, Kentucky… Mi rivolgo anche a loro, ma per ora concentriamoci sull’. Se fino ad ora avete vissuto sotto una pietra, lasciate che vi racconti: il governatore dell’, Kay Ivey, ha da poco reso legge il divieto totale al, in qualsiasi caso, per qualsiasi ragione e in qualsiasi fase della gravidanza. Ad oggi si tratta della legge ...

