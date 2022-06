Draghi ‘costretto’ a lasciare il vertice Nato per tornare a Roma | dove si è intrattenuto un’ora con Mattarella

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 giugno 2022) Come se di problemi in questo periodo ne avesse pochi! Così da Madrid,è in corso ildella(mica ‘quisquiglie’), il premierè dovutoin fretta per cercare di appianare ‘anche’nell’ennesimo ‘casino made in M5s’. Infatti se mai vi fosse un momento preciso per far traballare la maggioranza, sicuramente non è questo. Intanto la questione Ucraina, che non può permettersi di stare dietro alle bizze di un governo puntualmente ‘lamentoso’, poi, particolare non da poco, la seconda tranche del fondi europei da allocare secondo i piani del Pnrr. In ultimo, il bilancio da liquidare entro domani. Governo: il premier è salito al Colle per ‘tranquillizzare’ il Presidente dopo il ‘caso Conte’ Così, il tempo di affidare la valigia a qualcuno, ed appena atterrato il presidente del ...