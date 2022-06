CONTINUA LA TRUFFA : CLICCA SU CONSENTI PER CONFERMARE DI NON ESSERE UN ROBOT (Di giovedì 30 giugno 2022) Ne avevamo già parlato in passato, CONTINUA la TRUFFA del “CLICK SU CONSENTI” messa in atto da diversi siti web. In questo articolo vi spieghiamo nuovamente come funziona il raggiro. Ecco come funziona la TRUFFA : aprite una pagina web e una immagine con un ROBOTtino all’apparenza innocuo vi chiede di fare click su “CONSENTI” per CONFERMARE di non ESSERE un ROBOT. Cosa c’è di strano direte ? ( lo impareremo al punto successivo… ) Siamo abituati alla richiesta di verificare che siamo persone e non ROBOT. Tutti conosciamo i CAPTCHA, test fatto di una o più domande e risposte per determinare se l’utente sia un umano e non un computer o, più precisamente, un bot. Nello stesso istante appare in alto la richiesta di ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 30 giugno 2022) Ne avevamo già parlato in passato,ladel “CLICK SU” messa in atto da diversi siti web. In questo articolo vi spieghiamo nuovamente come funziona il raggiro. Ecco come funziona la: aprite una pagina web e una immagine con untino all’apparenza innocuo vi chiede di fare click su “” perdi nonun. Cosa c’è di strano direte ? ( lo impareremo al punto successivo… ) Siamo abituati alla richiesta di verificare che siamo persone e non. Tutti conosciamo i CAPTCHA, test fatto di una o più domande e risposte per determinare se l’utente sia un umano e non un computer o, più precisamente, un bot. Nello stesso istante appare in alto la richiesta di ...

