Borsa | Hong Kong negativa | apre a - 0 | 36%

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ladila seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,36%, scivolando a 21.917,45 punti. Il Composite di Shanghai cede nei primi scambi lo 0,08% ...

Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un - 1,88% e chiude la seduta a 21.996,89 punti. Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,35% 2 delle borse asiatiche più importanti per l'economia mondiale aprono oggi con il segno negativo. Sia Tokyio, che Hong Kong, iniziano la seduta con segno meno ...