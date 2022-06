Beach volley, World Tour 2022, Ios. Godenzoni/Tallevi in main draw nel Future greco (Di giovedì 30 giugno 2022) Bella impresa della coppia romagnolo-marchigiana composta da Giada Godenzoni e Valeria Tallevi DioTallevi che sono riuscite ad accedere al tabellone principale del torneo Future di Ios in Grecia. Niente da fare, invece, in campo maschile per Gilardoni/Labate, unica coppia azzurra iscritta. Godenzoni/Tallevi DioTallevi hanno ottenuto la vittoria chiave per l’accesso al main draw nel primo turno battendo in rimonta le austriache Wiesmeyr/Freiberger 2-1 (26-28, 21-16, 15-11). Nel secondo turno ancora sofferenza per le azzurre, tutta concentrata nel secondo set, ma è arrivata la seconda vittoria 2-0 (21-17, 26-24) con le canadesi Feore/Licht. La coppia azzurra inizia oggi la sua avventura nel tabellone principale e affronterà alle 10 per ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Bella impresa della coppia romagnolo-marchigiana composta da Giadae ValeriaDioche sono riuscite ad accedere al tabellone principale del torneodi Ios in Grecia. Niente da fare, invece, in campo maschile per Gilardoni/Labate, unica coppia azzurra iscritta.Diohanno ottenuto la vittoria chiave per l’accesso alnel primo turno battendo in rimonta le austriache Wiesmeyr/Freiberger 2-1 (26-28, 21-16, 15-11). Nel secondo turno ancora sofferenza per le azzurre, tutta concentrata nel secondo set, ma è arrivata la seconda vittoria 2-0 (21-17, 26-24) con le canadesi Feore/Licht. La coppia azzurra inizia oggi la sua avventura nel tabellone principale e affronterà alle 10 per ...

