Windtre: «Molto più vicini per un futuro più sostenibile» (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Da sempre ci impegniamo nel produrre idee e soluzioni per costruire un futuro più sostenibile». Con queste parole, Federica Manzoni, direttrice Sustainability & Quality Certification di Windtre ha presentato il Rapporto di Sostenibilità 2021, una conferma dell’impegno per un futuro sempre più responsabile e green, in cui la tecnologia rappresenta uno strumento di inclusione sociale per «eliminare qualsiasi distanza tra le persone». Nel documento, redatto secondo le linee guida del Global Reporting Institute e revisionato da parte di Bureau Veritas Italia, si elenca lo stato degli obiettivi definiti da Windtre lo scorso anno relativi alle tre dimensioni ESG (Environmental, Social, Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030, molti dei quali hanno già raggiunto significativi traguardi. «Abbiamo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Da sempre ci impegniamo nel produrre idee e soluzioni per costruire unpiù». Con queste parole, Federica Manzoni, direttrice Sustainability & Quality Certification diha presentato il Rapporto di Sostenibilità 2021, una conferma dell’impegno per unsempre più responsabile e green, in cui la tecnologia rappresenta uno strumento di inclusione sociale per «eliminare qualsiasi distanza tra le persone». Nel documento, redatto secondo le linee guida del Global Reporting Institute e revisionato da parte di Bureau Veritas Italia, si elenca lo stato degli obiettivi definiti dalo scorso anno relativi alle tre dimensioni ESG (Environmental, Social, Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030, molti dei quali hanno già raggiunto significativi traguardi. «Abbiamo ...

