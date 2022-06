Vi ricordate Luisa Corna? Oggi è completamente sparita dalla tv ed è diventata così (Di mercoledì 29 giugno 2022) Luisa Corna è stata protagonista per oltre un decennio nel panorama della televisione italiana. Nata come cantante si è poi trasformata anche in un’abile conduttrice che ha avuto l’opportunità di affiancare grandi nomi della televisione e del giornalismo sportivo. Com’è diventata Oggi la cantante lombarda? La sua storia televisiva è iniziata verso la fine degli anni ’90 ed è durata per oltre un decennio. Quella carriera iniziata sulle passerelle di importanti stilisti come Dolce & Gabbana, per poi iniziare a seguire la sua vera passione, quella per la musica e per la canzone. Luisa-Corna-Altranotizia.it (Fonte: Instagram)Un volto che per oltre dieci anni era diventato familiare a milioni di italiani. La carriera artistica e la vita privata di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022)è stata protagonista per oltre un decennio nel panorama della televisione italiana. Nata come cantante si è poi trasformata anche in un’abile conduttrice che ha avuto l’opportunità di affiancare grandi nomi della televisione e del giornalismo sportivo. Com’èla cantante lombarda? La sua storia televisiva è iniziata verso la fine degli anni ’90 ed è durata per oltre un decennio. Quella carriera iniziata sulle passerelle di importanti stilisti come Dolce & Gabbana, per poi iniziare a seguire la sua vera passione, quella per la musica e per la canzone.-Altranotizia.it (Fonte: Instagram)Un volto che per oltre dieci anni era diventato familiare a milioni di italiani. La carriera artistica e la vita privata di ...

Pubblicità

JulietteLauzza : RT @alessiolasta: Quando fate le vostre sempre giuste e sempre accurate critiche ricordate anche un esempio come quello di suor Luisa - e n… - singsrugge : ma vi ricordate?? - mbbelluco : RT @alessiolasta: Quando fate le vostre sempre giuste e sempre accurate critiche ricordate anche un esempio come quello di suor Luisa - e n… - marcolaudonio : RT @alessiolasta: Quando fate le vostre sempre giuste e sempre accurate critiche ricordate anche un esempio come quello di suor Luisa - e n… - MartinaVintr : RT @alessiolasta: Quando fate le vostre sempre giuste e sempre accurate critiche ricordate anche un esempio come quello di suor Luisa - e n… -