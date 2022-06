R. Kelly, condanna a 30 anni per racket e traffico sessuale (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cantante americano R. Kelly è stato condannato a trent’anni di carcere per racket e traffico sessuale. Lo riporta Fox News, che riferisce anche delle dichiarazioni rese da alcune delle vittime della star dell’R&B, oggi 55enne, durante l’udienza di condanna. “Mi hai fatto fare cose che mi hanno spezzato lo spirito. Volevo letteralmente morire per quello che mi hai fatto”, ha detto una donna. Un’altra, vittima di Kelly quando aveva 17 anni, ha detto alla corte dopo la sentenza di averle “ridato la fede”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cantante americano R.è statoto a trent’di carcere per. Lo riporta Fox News, che riferisce anche delle dichiarazioni rese da alcune delle vittime della star dell’R&B, oggi 55enne, durante l’udienza di. “Mi hai fatto fare cose che mi hanno spezzato lo spirito. Volevo letteralmente morire per quello che mi hai fatto”, ha detto una donna. Un’altra, vittima diquando aveva 17, ha detto alla corte dopo la sentenza di averle “ridato la fede”. L'articolo proviene da Italia Sera.

