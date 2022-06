Manila Nazzaro pentita su Katia Ricciarelli: “Una delusione incredibile” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Manila Nazzaro da quando è uscita dal Grande Fratello Vip 6 non ha mai avuto problemi a dire in modo chiaro quello che pensa, anche quando non riscuote il consenso del pubblico. Del resto lei, essendo stata fin da giovane sotto i riflettori come Miss Italia, sa bene quanto la popolarità sia un vento che cambia velocemente. Per questo, nell’ultima intervista rilasciata per il settimanale Chi, non ha avuto alcun dubbio nel parlare in modo netto e chiaro dei suoi ex coinquilini della casa più spiata d’Italia, rivelando anche che cosa ha scoperto dopo esser uscita dal reality di Canale 5. Manila Nazzaro tronca su Katia Ricciarelli: “Tornassi indietro, mai e poi mai” Uno dei legami più forti che sembrava aver stretto l’ex Miss Italia nel reality era quello con Katia ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022)da quando è uscita dal Grande Fratello Vip 6 non ha mai avuto problemi a dire in modo chiaro quello che pensa, anche quando non riscuote il consenso del pubblico. Del resto lei, essendo stata fin da giovane sotto i riflettori come Miss Italia, sa bene quanto la popolarità sia un vento che cambia velocemente. Per questo, nell’ultima intervista rilasciata per il settimanale Chi, non ha avuto alcun dubbio nel parlare in modo netto e chiaro dei suoi ex coinquilini della casa più spiata d’Italia, rivelando anche che cosa ha scoperto dopo esser uscita dal reality di Canale 5.tronca su: “Tornassi indietro, mai e poi mai” Uno dei legami più forti che sembrava aver stretto l’ex Miss Italia nel reality era quello con...

Pubblicità

tuttopuntotv : Manila Nazzaro pentita su Katia Ricciarelli: “Una delusione incredibile” #gfvip #gfvip6 #trevizzaro #miriangels… - ParliamoDiNews : Manila Nazzaro svela chi l`ha delusa degli ex compagni del GF Vip 6 e con chi è rimasta in contatto - Il Vicolo del… - 361_magazine : Manila Nazzaro in un'intervista a Chi torna a parlare della sua esperienza vissuta al Grande fratello Vip 6 - zazoomblog : Manila Nazzaro confessa chi è stato il più grande giocatore del Gf Vip 6 (e no non è Alex Belli!) - #Manila… - IsaeChia : Manila Nazzaro confessa chi è stato il più grande giocatore del #GfVip 6 (e no, non è Alex Belli!) La conduttrice… -