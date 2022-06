Lotta, Giochi del Mediterraneo 2022: Enrica Rinaldi d’argento nei 76 kg, bronzo per Dalma Caneva nei 68 kg (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ultima giornata del programma di gara della Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2022 è andata in archivio ad Orano (in Algeria) con altre due medaglie per l’Italia, che chiude così a quota cinque podi complessivi nel medagliere della singola disciplina. Enrica Rinaldi era chiamata ad un’impresa quasi impossibile nella finale dei 76 kg, ma la turca Yasemin Adar Yigit (oro europeo e bronzo olimpico in carica) si è rivelata davvero troppo forte portando a casa l’incontro in meno di due minuti per manifesta superiorità sul punteggio di 10-0. Per la 23enne romana si tratta comunque di un argento prezioso e significativo, che fa seguito all’ottimo terzo posto degli ultimi Europei. Secondo piazzamento sul podio consecutivo ai Giochi del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ultima giornata del programma di gara dellaaidelè andata in archivio ad Orano (in Algeria) con altre due medaglie per l’Italia, che chiude così a quota cinque podi complessivi nel medagliere della singola disciplina.era chiamata ad un’impresa quasi impossibile nella finale dei 76 kg, ma la turca Yasemin Adar Yigit (oro europeo eolimpico in carica) si è rivelata davvero troppo forte portando a casa l’incontro in meno di due minuti per manifesta superiorità sul punteggio di 10-0. Per la 23enne romana si tratta comunque di un argento prezioso e significativo, che fa seguito all’ottimo terzo posto degli ultimi Europei. Secondo piazzamento sul podio consecutivo aidel ...

Pubblicità

francesco_r93 : A questo punto direi che la nostra avventura ai Giochi del Mediterraneo è ufficialmente conclusa. A meno che non vo… - SportingTargetG : Giochi del Mediterraneo 2022 Giornata 3 GINNASTICA W -??per Maggio??per D’Amato BOCCE W -??per Serena Traversa LOTTA… - CatelliRossella : Giochi Mediterraneo: lotta libera; Conyedo argento in 125 kg - Sport - ANSA - infoitsport : Giochi del Mediterraneo, lotta: Conyedo è argento nei 125 kg - CorriereRomagna : Lotta, i fratelli Amine portano due medaglie a San Marino ai Giochi del Mediterraneo - -