Francia, un incendio devasta mille ettari sul lato orientale dei Pirenei (Di mercoledì 29 giugno 2022) I vigili del fuoco combattono le fiamme con lo scopo di domare un incendio che e' divampato sopra il piccolo villaggio di Opoul, sul lato orientale dei Pirenei francesi. Il rogo ha gia' devastato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) I vigili del fuoco combattono le fiamme con lo scopo di domare unche e' divampato sopra il piccolo villaggio di Opoul, suldeifrancesi. Il rogo ha gia'to ...

Pubblicità

Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? Pericolo di #incendi estremo in #Sicilia, #Basilicata e #Lazio. ?? In Europa, il rischio è alto in #Spagna, #Portogallo,… - DanieleDann1 : ?? Pericolo di #incendi estremo in #Sicilia, #Basilicata e #Lazio. ?? In Europa, il rischio è alto in #Spagna,… - AriannaAmbrosi0 : RT @direpuntoit: L'area di #Malagrotta interessata dall'incendio ha una qualità dell'aria migliore che nelle zone trafficate di #Roma. A di… - RadioNizza : RT @gioggsan: Intorno alle 9 di stamattina è scoppiato un incendio a bordo della nave portacontainer MSC Rachele, che si trova al largo del… - gioggsan : Intorno alle 9 di stamattina è scoppiato un incendio a bordo della nave portacontainer MSC Rachele, che si trova al… -