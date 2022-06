De Ligt calciomercato: i dubbi tra presente e futuro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Che il difensore della Juventus Matthijs De Ligt sia un giocatore di qualità si è ben capito e il calciomercato ne è testimone. Ma le ultime due stagioni dei bianconeri sono state alquanto tribolate e deludenti per una squadra che vantava 38 scudetti vinti. La Premiere attraverso il Chelsea lo tenta, ma la trattativa è in stallo per via delle cifre dell’accordo. L’ultima parola spetterà a De Ligt che dovrà decidere se restare o meno. Juventus De Light: prove di rinnovo, ma il Chelsea non molla De Ligt calciomercato: la clausola rescissoria Idee, ambizioni e interessi che al momento non coincidono per Matthijs che dovrà riflettere a fondo se continuare l’avventura in Serie A o cambiare aria. Il club Juventino offre all’Olandese un prolungamento al ribasso rispetto agli 8 milioni più 4 di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) Che il difensore della Juventus Matthijs Desia un giocatore di qualità si è ben capito e ilne è testimone. Ma le ultime due stagioni dei bianconeri sono state alquanto tribolate e deludenti per una squadra che vantava 38 scudetti vinti. La Premiere attraverso il Chelsea lo tenta, ma la trattativa è in stallo per via delle cifre dell’accordo. L’ultima parola spetterà a Deche dovrà decidere se restare o meno. Juventus De Light: prove di rinnovo, ma il Chelsea non molla De: la clausola rescissoria Idee, ambizioni e interessi che al momento non coincidono per Matthijs che dovrà riflettere a fondo se continuare l’avventura in Serie A o cambiare aria. Il club Juventino offre all’Olandese un prolungamento al ribasso rispetto agli 8 milioni più 4 di ...

