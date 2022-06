Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @MLS | #Criscito nuovo giocatore del Toronto: è ufficiale - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Il Toronto FC ufficializza l'ingaggio di Criscito - calciomercatogp : UFFICIALE Criscito è un nuovo giocatore del Toronto! Contratto fino a dicembre 2023 #criscito #toronto #torontofc… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli, addio a 6 giocatori in scadenza: #Insigne già al #Toronto, #Ospina pronto ai saluti e #Mertens... [di @giovanniannun… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, addio a 6 giocatori in scadenza: #Insigne già al #Toronto, #Ospina pronto ai saluti e #Mertens... [di @giovanniannun… -

Commenta per primo Il presidente delBill Manning ha parlato pubblicamente per dare il benvenuto nella MLS a Mimmo Criscito , ex capitano del Genoa: 'Mimmo è un giocatore che aggiungerà un'importante esperienza alla nostra ...... è stato capitano del Genoa e siamo entusiasti per il fatto che si unirà al nostro team", ha dichiarato il presidente delFC, Bill Manning. Criscito, 35 anni, si unirà alFC dopo aver ...Il difensore ex Genoa raggiunge l'ex capitano del Napoli, è arrivato il comunicato ufficiale con il quale il Toronto ne ha annunciato l'acquisto.Kvaratskhelia ha raccontato le motivazioni per il quale ha scelto il Napoli. I retroscena sulla Juve e sulla guerra quando era al Rubin.