Bimba in coma riapre gli occhi dopo videomessaggio di Gigi D’Alessio

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Primi segni di risveglio per Giulia, ladi cinque anni residente nel Frusinate che lo scorso 11 giugno è finita inessere stata colpita alla testa da un trattore in transito mentre era affacciata al finestrino dell’auto del padre. Questa mattina la piccola ha aperto gliper pochi secondi nel sentire la voce dei genitori Fabrizio e Valeria e del cantanteche nei giorni scorsi aveva fatto recapitare alla famiglia un. Il nonno della, Sandro D’Angelis ha così ringraziato il cantante: “Che Dio lo benedica, un gesto di grande generosità che non dimenticheremo mai”.venuto a conoscenza della vicenda che ha colpito la sua piccola fan. Attraverso un suo caro amico poliziotto, ...

