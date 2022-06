Uomini e Donne, Claudia Dionigi incinta: Lorenzo Riccardi è terrorizzato (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, una delle coppie formatesi a Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha annunciato di aspettare un bambino. Su Instagram, l’ex tronista ha confessato quelle che sono le sue paure ora che sta per diventare papà, facendo delle rivelazioni davvero inaspettate… Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventeranno presto genitori. I due, che si sono conosciuti e scelti a Uomini e Donne, convivono da tempo a Milano e finalmente hanno annunciato che la famiglia si allargherà, con l’arrivo di un bambino. Dopo diverse indiscrezioni che avevano ipotizzato la gravidanza di Claudia, è stata l’ex corteggiatrice a rivelare che è tutto vero: ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 giugno 2022), una delle coppie formatesi adi Maria De Filippi, ha annunciato di aspettare un bambino. Su Instagram, l’ex tronista ha confessato quelle che sono le sue paure ora che sta per diventare papà, facendo delle rivelazioni davvero inaspettate…diventeranno presto genitori. I due, che si sono conosciuti e scelti a, convivono da tempo a Milano e finalmente hanno annunciato che la famiglia si allargherà, con l’arrivo di un bambino. Dopo diverse indiscrezioni che avevano ipotizzato la gravidanza di, è stata l’ex corteggiatrice a rivelare che è tutto vero: ...

