Un tetto sotto cui ripararsi non prima di ottobre. Le paure sull'energia in un fuorionda Macron-Biden (Di martedì 28 giugno 2022) Il G7 a due velocità: il price cap al prezzo del petrolio viaggia più velocemente rispetto al gas. In Spagna e Portogallo pare stia funzionando, resta il dubbio se sia estendibile a tutta l'Ue. Ma per Bruxelles l'ipotesi che Putin chiuda il rubinetto ora è "probabile"

