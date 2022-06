Sistemi keyless - Quando la chiave fa cilecca

Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 giugno 2022) Si è sfiorata la tragedia domenica 26 giugno a Giussano, un paese in provincia di Monza e Brianza,una piccola di sei mesi è rimasta accidentalmente chiusa a bordo dell'auto di famiglia. La madre, accortasi di aver lasciato le chiavi a bordo, non ha potuto far nulla per aprirla ed è stato provvidenziale l'intervento di un carabiniere fuori servizio che ha rotto il finestrino laterale salvando la bambina dal surriscaldamento dell'abitacolo. Per fortuna la vicenda si è conclusa bene, ma sorge qualche dubbio sulla sicurezza deidelle moderne vetture. Ci vuole cautela. Sulle automobili di ultima generazione, l'apertura e la chiusura dell'auto (così come la messa in moto) avvengono senza la necessità di utilizzare una serratura. Il sistema radio contenuto nella, infatti, viene riconosciuto ...