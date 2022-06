Pubblicità

Cronache Cittadine

... appena, è comparso il poster della Sagra della Pennetta Ogliarese, con le date quasi in ... Idel decadimento della cultura nella nostra città ad opera di uomini del carrozzone di De Luca ...Uno spettacolo davvero triste che si ènell'unica maniera possibile: una sonora (e meritata) sconfitta. È però tutta la coalizione che sta mostrandodi debolezza preoccupanti. Ad oggi ... Segni. Concluso con grande successo, anche di pubblico, il 2° Torneo Città di Segni Calcio a 5 L’oroscopo di oggi 27 giugno 2022: Sagittario e Pesci odiano tutti L’oroscopo di oggi, lunedì 27 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: mentre la Luna si trova nel… Leggi ...Roma, 28 giu - Sulla sanità "questa legislatura, a mio parere, è partita segnando un cambio di passo rispetto al passato perché al suo esordio, era il marzo 2019, è stata approvata in modo definitivo ...