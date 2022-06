Riforma reclutamento docenti, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Martedì 28 giugno alle 15:30 (Di martedì 28 giugno 2022) La Riforma del reclutamento docenti è quasi realtà. Dopo il via libera del Senato, nelle prossime ore arriverà quello della Camera: poi il provvedimento diventerà legge dello Stato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) Ladelè quasi realtà. Dopo il via libera del Senato, nelle prossime ore arriverà quello della Camera: poi il provvedimento diventerà legge dello Stato. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento, saranno riconosciuti i 24 CFU: ecco come conseguirli. - ProDocente : Riforma reclutamento, il Governo chiede la fiducia alla Camera: il 28 giugno si chiude - orizzontescuola : Riforma reclutamento, il Governo chiede la fiducia alla Camera - AniefTorino : D.L. 36 riforma reclutamento e formazione, inizia la discussione alla Camera ma non c’è più tempo per cambiare. Del… - PacificoTweet : D.L. 36 riforma reclutamento e formazione, inizia la discussione alla Camera ma non c’è più tempo per cambiare. Del… -