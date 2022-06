Pubblicità

sportli26181512 : Professor Handa e Onana l'apprendista: Inter, cosa succederà in porta?: Professor Handa e Onana l'apprendista: Inte… -

La Gazzetta dello Sport

L'avvicendamento di André Onana al posto di Samir Handanovic come portiere dell'Inter è scritto, ma non imminente. Nella stagione 2022 - 2023 entrambi gli estremi difensori faranno infatti parte della ...L'avvicendamento di André Onana al posto di Samir Handanovic come portiere dell'Inter è scritto, ma non imminente. Nella stagione 2022 - 2023 entrambi gli estremi difensori faranno infatti parte della ... Inter, Handanovic e Onana per il posto da titolare in porta