'Ndrangheta: sequestrati in Toscana beni a imprenditore di Catanzaro (Di martedì 28 giugno 2022) I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Livorno hanno eseguito un decreto di sequestro di beni disposto dall'ufficio misure di prevenzione del tribunale di Firenze, su richiesta della procura distrettuale fiorentina. Tra i beni oggetto del decreto una "società attiva nel settore agricolo e il relativo compendio aziendale, 6 unità immobiliari ubicate nel comune di Terricciola (Pisa), 5 tra" auto, moto e mezzi agricoli e 9 conti correnti. L'articolo proviene da Firenze Post.

