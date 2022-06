Napoli | Bruscolotti | «Non va sfasciata l’ossatura della squadra»

(Di martedì 28 giugno 2022) L’ex calciatore delBeppeha parlato delle strategia di calciomercatosocietà azzurra Giuseppe, campione d’Italia con ilnel 1987, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato che sta portando avanti la società azzurra. OSSATURA – «A parer mio, non bisogna sfasciareanche perché Spalletti ha fatto capire di non essere d’accordo a perdere alcuni elementi centrali del suo progetto tattico. Ad esempio, credo abbia lasciato intuire che avrebbe voluto confermare Ospina. Magari non è stato possibile e se ne farà una ragione, ma è positivo che esprima le sue perplessità». POTENZE DEL NORD – «Il Nord, quello potente, è tornato. Milan e Inter hanno menato ...

Giuseppe, ex capitano del, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. Come giudica la rivoluzione che ilvorrebbe realizzare "A parer mio, ...È un'occasione da tener presente" Db06/03/2022 - campionato di calcio serie A /- Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Viktor Osimhen Giuseppe, da buon ...Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non bisogna sfasciare l’ossatura della squadra anche perché Spalletti ha fatto capire di non ess ...Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. Come giudica la rivoluzione che il Napoli vorrebbe realizzare «A par ...