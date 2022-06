Ma non era in punto di morte | la risposta di Fedez all' hater è da incorniciare

(Di martedì 28 giugno 2022) In piazza Duomo a Milanotornerà sul palco a tre mesi dall'operazione a cui si è sottoposto per asportare il tumore al pancreas. Un processo lungo di guarigione sia mentale che fisica che però ha messo in risalto la...

Pubblicità

LA NAZIONE

L'autoparcheggiata in via Panoramica, in una zona centrale della cittadina. Le fiamme si sono ... Al momentosi esclude alcuna ipotesi sulle cause del rogo. .All'epoca, la tecnologiaancora nuova e la produzionecerta che lavorare sul green screenpotesse portare a lesioni agli occhi di cast e addetti ai lavori. Fatto sta, che, nonostante ... Il dottore in aula: "Il siero non era la soluzione" PISTOIA. «Niente viene da sé, ma se ci si mette l’impegno, le cose si fanno e le soddisfazioni arrivano». Basterebbero queste poche parole, pronunciate con una punta di orgoglio, per capire di che pas ...Il viaggio che l'ha portata dall'Iran in Italia, l'alter ego «che si esibisce al posto mio», la trilogia di EP inaugurata da 'Nafas', il pop sperimentale: intervista a un'artista unica in Italia ...