LIVE Italia-Inghilterra U19 1-1, Europei calcio 2022 in DIRETTA: Scott sigla il pareggio (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Giallo per Ghilardi, fallo a centrocampo. 58? L’Italia deve riprendere a giocare, serve attenzione. 56? Gol di Scott, da corner trova lo spazio giusto di testa per siglare il pareggio, Italia-Inghilterra U19 1-1. 54? Dentro Scott e Bynoe-Gittens e Oyegoke, fuori Iroegbunam, Norton-Cuffy e Ramsey nell’Inghilterra. 52? Ancora Desplanches dice no a Chukwuemeka. 50? Italia che ora agisce prevalentemente in contropiede. 48? Miretti prova il cross ma Ambrosino viene anticipato. 46? Inizia la ripresa! 17.50 Finisce un primo tempo emozionante, Miretti sblocca la partita su rigore da lui procurato. L’Inghilterra prova a dar fastidio sugli ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Giallo per Ghilardi, fallo a centrocampo. 58? L’deve riprendere a giocare, serve attenzione. 56? Gol di, da corner trova lo spazio giusto di testa perre ilU19 1-1. 54? Dentroe Bynoe-Gittens e Oyegoke, fuori Iroegbunam, Norton-Cuffy e Ramsey nell’. 52? Ancora Desplanches dice no a Chukwuemeka. 50?che ora agisce prevalentemente in contropiede. 48? Miretti prova il cross ma Ambrosino viene anticipato. 46? Inizia la ripresa! 17.50 Finisce un primo tempo emozionante, Miretti sblocca la partita su rigore da lui procurato. L’prova a dar fastidio sugli ...

