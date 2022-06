L'estate indimenticabile di Rhove, Shakerando (Di martedì 28 giugno 2022) Rhove, il portentoso rapper di provincia che canta la Jungle ha un obiettivo chiarissimo: lasciare il segno. A suo modo, lo sta facendo con uno dei pezzi più passati dell'estate 2022: Shakerando. Che lo amiate o lo detestiate, il brano entra in testa al primo ascolto. E produce inevitabilmente un effetto ancheggiamento, pure non volendolo. Impossibile non ballare, zero chances che non ne canticchiate il motivetto. Vincente, perché oltre a una forte cifra stilistica personale, contiene traccia dei gusti musicali di Rhove, quelle ammalianti influenze urban francesi personificate in rapper e artisti come JUL, Stromae, SCH, Doria, Morad. Un Casio, tre moto e un casco integrale Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando Tranquilla, maman, son con lei che sta ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 giugno 2022), il portentoso rapper di provincia che canta la Jungle ha un obiettivo chiarissimo: lasciare il segno. A suo modo, lo sta facendo con uno dei pezzi più passati dell'2022:. Che lo amiate o lo detestiate, il brano entra in testa al primo ascolto. E produce inevitabilmente un effetto ancheggiamento, pure non volendolo. Impossibile non ballare, zero chances che non ne canticchiate il motivetto. Vincente, perché oltre a una forte cifra stilistica personale, contiene traccia dei gusti musicali di, quelle ammalianti influenze urban francesi personificate in rapper e artisti come JUL, Stromae, SCH, Doria, Morad. Un Casio, tre moto e un casco integrale Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando Tranquilla, maman, son con lei che sta ...

