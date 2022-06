G7 Germania, Draghi: “Un successo, grande unità sull’Ucraina” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il G7 è stato “veramente un successo, ha riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7 ad Elmau. Il G7, ha aggiunto il premier “è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, proseguendo sulla strada delle sanzioni, “essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati” L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il G7 è stato “veramente un, ha riaffermato piena ecoesione,di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7 ad Elmau. Il G7, ha aggiunto il premier “è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, proseguendo sulla strada delle sanzioni, “essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati” L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Linkiesta : Draghi ha indicato la via per sconfiggere il populismo mondiale Il premier ha dettato la linea ai suoi alleati: co… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi, da domenica 26 a martedì 28 giugno, sarà a Elmau, in Germania, per partecipare al Verti… - pier2856 : RT @Massimi06250625: Toc Toc, Signori Salvini e Berlusconi - anche Voi sostenete il governo Draghi @berlusconi @matteosalvinimi @LegaSalvin… - telodogratis : G7 Germania, Draghi: “Un successo, grande unità sull’Ucraina” - StefanoTardugno : RT @Massimi06250625: Toc Toc, Signori Salvini e Berlusconi - anche Voi sostenete il governo Draghi @berlusconi @matteosalvinimi @LegaSalvin… -