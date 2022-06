(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nuovo volto in casa .la nota della società: “e? il playmaker dell’ASDper la stagione agonistica 2022/2023. La societa? avellinese e la guardia campana hanno trovato l’accordo per il prossimo campionato di serie B. Play-guardia con punti nelle mani, 185 cm per 78kg,e? un giocatore di talento con ottime doti realizzative. Con la maglia della Torrenovese, trascinata ai playoff, ha realizzato in regular season 14.07 punti di media, il 59% ai liberi, il 52% da due ed il 33% da tre punti e 3.3 assist a partita. Seppur giovane ha una buona esperienza nel campionato cadetto avendo vestito le maglie di Stella Azzurra, Bisceglie e Torrenovese. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di assaggiare la serie A2 a ...

Pubblicità

basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - DelFes Avellino, il play è Donato Vitale - - ottopagine : DelFes Avellino, ingaggiata l'ala/pivot Andrea Valentini #Avellino - ottopagine : Basket, DelFes Avellino: Arienti è il nuovo playmaker #Avellino - ottopagine : Basket, DelFes Avellino: ufficiale il rinnovo di Marra #Avellino - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - DelFes Avellino rinnova Carenza - -

anteprima24.it

. Laè lieta di annunciare l'accordo con l'ala/pivot laziale Andrea Valentini. Classe 1998, 199 centimetri per 103 kg, Valentini è cresciuto cestisticamente tra la Stella Azzurra Roma, .... Riccardo Arienti è ufficialmente un nuovo giocatore dell'ASD. 'Il classe 2002 (180 centimetri per 78 chilogrammi), l'atleta e la società hanno trovato l'intesa per la prossima stagione agonistica. - si legge nella nota del club irpino - ... DelFes Avellino, ecco Donato Vitale Donato Vitale è il playmaker dell’ASD DelFes per la stagione agonistica 2022/2023. La società avellinese e la guardia campana hanno trovato l’accordo per ..."La DelFes è lieta di annunciare l’accordo con l’ala/pivot laziale Andrea Valentini. Classe 1998, 199 centimetri per 103 kg, Valentini è cresciuto cestisticame ...