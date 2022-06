Ballando con le stelle | É ufficiale: Milly Carlucci fa sul serio (Di martedì 28 giugno 2022) Ballando con le stelle é lo show di Rai 1 che ci riserverà parecchie sorprese nella prossima edizione. Di cosa si tratta? Milly Carlucci – Ballando con le stelle (Raiplay screenshot) Ballando con le stelle tornerà in autunno e Milly Carlucci si prepara a fare il botto. Vediamo insieme che cosa succederà nella prossima edizione. Lo show di Rai 1 del sabato sera di Milly Carlucci aprirà i suoi battenti in autunno e la prima puntata andrà in onda sabato 8 ottobre 2022. In queste ultime settimane si é parlato molto del programma ed è già iniziata la versione itinerante di Ballando on the Road. Ormai Milly tiene compagnia ai suoi telespettatori tutto ... Leggi su specialmag (Di martedì 28 giugno 2022)con leé lo show di Rai 1 che ci riserverà parecchie sorprese nella prossima edizione. Di cosa si tratta?con le(Raiplay screenshot)con letornerà in autunno esi prepara a fare il botto. Vediamo insieme che cosa succederà nella prossima edizione. Lo show di Rai 1 del sabato sera diaprirà i suoi battenti in autunno e la prima puntata andrà in onda sabato 8 ottobre 2022. In queste ultime settimane si é parlato molto del programma ed è già iniziata la versione itinerante dion the Road. Ormaitiene compagnia ai suoi telespettatori tutto ...

Pubblicità

domenicoditell1 : #PalinsestiRai ma col fatto che i mondiali si giocheranno fra Novembre e Dicembre e visti gli orari, ma Ballando Co… - ayellowlamp : @fbm_charlie ANCHE BALLANDO CON LE STELLE HANNO FATTO TUTTO PER ME - infoitsalute : Ballando con le stelle continua fino a Natale? L’ipotesi sul prolungamento - tuttopuntotv : Ballando con le stelle continua fino a Natale? L’ipotesi sul prolungamento #Ballandoconlestelle #MillyCarlucci - nicholasroche : RT @biciPRO1: Con @nicholasroche subito dopo la Nova Eroica, “gravelfondo” di Buonconvento. In video una piccola anticipazione. Nell'artico… -