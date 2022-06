Tommasi sindaco di Verona | festeggiamenti e primi bilanci di una scommessa che “ha aperto ai giovani | oltre gli steccati di appartenenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Si va / si va / tutti in piazza Bra”, cantano i ragazzi con le magliette gialle, diventate da settimane il simbolo di un’altra-che cresceva nei quartieri, un laboratorio di politica e di impegno civile. Davanti all’Arena, tra le scenografie della stagione operistica, prima timide, poi sempre più forti, si alzano le note di “Bella Ciao”. Un fatto impensabile fino a qualche mese fa, in una città che ha conquistato le pagine per polemiche legate ai convegni tradizionalisti sulla famiglia, alla cittadinanza onoraria revocata dal consiglio comunale a Roberto Saviano, agli anatemi contro i transgender o i gay, alle riflessioni pubbliche sulla purezza razziale, alla chiamata (elettorale) alle armi per contrastare l’avanzata comunista e una supposta libanizzazione civile. È una notte di festa in piazza Bra. E’ cominciata nel quartier generale della Rete!, il movimento ...