Sardegna | con le app la mobilità è più sostenibile

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) - Dalle idee vincitrici del Climathon Cagliari 2020 sono nati due progetti per lae per la riqualificazione degli spazi abbandonati: 'PiP - Prendi i Piedi' e 'Citympath', nati e realizzati rispettivamente dal dipartimento di Architettura dell'Università di Cagliari e dalla società Greenshare. La prima ha l'obiettivo di promuovere ladolce e l'esplorazione attraverso il gioco. Il giocatore viene invitato a prendere parte a un'avventura ambienta nel quartiere di Is Mirrionis di Cagliari (in foto) e nel territorio del Comune di Selargius. La seconda invece è un'app che, attraverso un sistema di premi, sconti e offerte, spinge gli utenti ad una

Pubblicità

RaiTre : Tra poco #Sapiens con @Mario Tozzi Atlantide è davvero esistita? Dalla Sardegna nuragica all'isola minoica di San… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - Agenzia_Ansa : Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'Estate 2022. Da oggi, una settimana tra le più calde di sempr… - mnfycryb : RT @CanyamanLe: #Repost #tizianarocca ... #CanYaman sul palco del #FilmingItalySardegnaFestival premiato dal Country Manager @DisneyPlusIT… - AlessiaP_433 : RT @intoscana: #ilmarepiùbello Sventolano orgogliose le Cinque Vele in Toscana, sul suo mare che per la famosa guida Legambiente e Touring… -

Agenzia ANSA

In provincia di Cagliari, all'interno del Forte Bay, il ristorante Berton gode di una terrazzavista mozzafiato sul mare di. Sarà possibile degustare piatti quali l'insalata di gamberi ...... sindaco di Fluminimaggiore,la direzione artistica di Joe Juanne Piras e realizzato in collaborazioneil Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di, FondazioneFilm ... Casa: in Sardegna arrivano investitori da Nord Europa Dalle idee vincitrici del Climathon Cagliari 2020 sono nati due progetti per la mobilità sostenibile e per la riqualificazione degli spazi abbandonati: 'PiP - P ...Giulia Arena, Paola Catapano del CERN, Freddie Fox, Federico Geremicca, Monica Nappo, Lorenzo Richelmy, Chef Rubio, Francesca Schianchi in un "Viaggio al centro della Terra".