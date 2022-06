Milan, Pioli: «Scudetto punto di partenza, spero in un futuro importante» (Di lunedì 27 giugno 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in vista dell’inizio del ritiro estivo che comincerà il prossimo 4 luglio Stefano Pioli, allenatore del Milan, in una intervista ai microfoni di Sky Sport ha parlato in vista dell’inizio del ritiro estivo che comincerà il prossimo 4 luglio. RADUNO – «Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare». MERCATO –«Cosa mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all’altezza». CRESCITA PERSONALE – «Se ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) L’allenatore delha parlato in vista dell’inizio del ritiro estivo che comincerà il prossimo 4 luglio Stefano, allenatore del, in una intervista ai microfoni di Sky Sport ha parlato in vista dell’inizio del ritiro estivo che comincerà il prossimo 4 luglio. RADUNO – «Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo undi. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare». MERCATO –«Cosa mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all’altezza». CRESCITA PERSONALE – «Se ...

