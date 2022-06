M5S, ‘micro deroga’ manda in tilt eletti: ondata di sms a Grillo che ci ripensa (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – La deroga sul doppio mandato lui, Beppe Grillo, non l’avrebbe mai voluta: perché è una regola aurea del Movimento, potenziale pietra tombale sulla creatura creata con Gianroberto Casaleggio. Fino a sabato scorso, racconta chi lo ha sentito in questi giorni, nessuno spiraglio dal garante e fondatore – che invitava anche a ‘sistemare’ gli ‘scaduti’ con contratti ad hoc nella scuola di formazione M5S- poi, una telefonata dopo l’altra, qualche spiraglio nella giornata di domenica sembrava essersi aperto, su una ‘micro deroga’ – pensata dai vertici pentastellati – che salvasse meno del 10% degli eletti con due mandati alle spalle, fissata per l’esattezza al 5%, raccontano alcuni beninformati all’Adnkronos. Così da salvare una piccola pattuglia di fedelissimi, Roberto Fico e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – La deroga sul doppioto lui, Beppe, non l’avrebbe mai voluta: perché è una regola aurea del Movimento, potenziale pietra tombale sulla creatura creata con Gianroberto Casaleggio. Fino a sabato scorso, racconta chi lo ha sentito in questi giorni, nessuno spiraglio dal garante e fondatore – che invitava anche a ‘sistemare’ gli ‘scaduti’ con contratti ad hoc nella scuola di formazione M5S- poi, una telefonata dopo l’altra, qualche spiraglio nella giornata di domenica sembrava essersi aperto, su una– pensata dai vertici pentastellati – che salvasse meno del 10% deglicon dueti alle spalle, fissata per l’esattezza al 5%, raccontano alcuni beninformati all’Adnkronos. Così da salvare una piccola pattuglia di fedelissimi, Roberto Fico e ...

